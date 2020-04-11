СПЧ дал рекомендации кабмину по итогам обращений граждан

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Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) проанализировал обращения граждан на горячую линию, открытую в связи с коронавирусом, и направил в правительство ряд рекомендаций.

Правозащитники предлагают ориентировать руководство муниципальных образований в субъектах на недопустимость произвольных ограничений въезда-выезда в населенные пункты.

СПЧ также рекомендует распространить меры поддержки для представителей малого и среднего бизнеса на некоммерческие предприятия.

Кроме того, Совет обратил внимание ЦБ РФ на необходимость контроля за кредитными организациями. Правозащитники отметили, что установление произвольных ограничений для предоставления кредитных каникул недопустимо. Наряду с этим они высказались за распространение данного механизма на лизинговые платежи субъектов малого и среднего бизнеса, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что глава СПЧ Валерий Фадеев высказался против закрытия границ между субъектами из-за коронавируса. По его словам, такие меры могут приниматься лишь в условиях жёсткого карантина и только на федеральном уровне, а не местными властями.

В России на сегодняшний день зафиксировано 11,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 809 человек, умерли – 95.

В мире насчитывается 1,7 млн инфицированных. Скончались более 102 тысяч человек, выздоровели – более 377 тысяч.