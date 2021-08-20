Новый закон о соцвыплатах предложили ввести в РФ

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил URA.RU, что необходимо на законодательном уровне зафиксировать механизм компенсаций населению, которые они недополучили из-за несправедливой индексации.

Индексацию надо проводить, предусматривая уровень инфляции адекватный, а не тот, который прогнозируется. Должен быть механизм компенсации социальных выплат. Он должен быть законодательно прописан, чтобы это автоматом проводилось, а не требовалось принимать решение президенту, — предложил Аксаков.

По его мнению, население недовольно тем, что индексация пенсий и зарплат оказалась ниже уровня инфляции, поэтому речь президента о новых выплатах направлена на то, чтобы компенсировать потери, которые понесло население.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо выплатить пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей. Об этом российский лидер сказал на встрече с представителями партии «Единая Россия» в воскресенье. Глава государства заявил, что тысяча рублей для пожилых россиян «подъедается инфляцией», поэтому суммы явно недостаточно.