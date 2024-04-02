Спасшего людей из «Крокуса» 15-летнего подростка наградили в Госдуме Выведший зрителей из «Крокуса» Ислам Халилов получил грант на обучение в вузе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Кузнецова награждает семью Ислама Халилова (слева) благодарственным письмом и ценным подарком

Госдума наградила спасшего людей в «Крокусе» 15-летнего подростка Ислама Халилова, сообщает ТАСС. Школьник получил грант на обучение в одном из российских вузов.

Церемония награждения прошла в Госдуме, в ней приняли участие представители Общества дружбы с Кыргызстаном и дипломаты киргизского посольства. На встрече присутствовала посол Киргизии в России Гульнара-Клара Самат. Она подчеркнула, что Халилов «продемонстрировал дружбу в самом высоком понимании». Она призвала подростка не забывать, что тот представляет не только киргизский народ, но и российское государство.

В день теракта Халилов работал гардеробщиком на одном из этажей. Во время атаки террористов ему удалось вывести из здания концертного зала более ста человек. По последним данным МЧС, в результате трагедии погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено в России днем общенационального траура.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова наградила подростков Ислама Халилова и Артема Донского. Подростки работали в гардеробе, во время атаки они не растерялись и помогали посетителям «Крокус Сити Холла» эвакуироваться. Несовершеннолетним вручили благодарственные письма за самоотверженность, смелость и личное мужество, проявленные в экстремальной ситуации для спасения людей.