Спасшего младенца из-под завалов в Магнитогорске спасателя уволили из МЧС Из МЧС уволили сотрудника Гриценко, спасшего младенца из-под завалов на Урале

Заместитель директора департамента спасательных формирований МЧС РФ Петр Гриценко, который спас 10-месячного младенца после взрыва в Магнитогорске в 2019 году, был уволен со службы, следует из данных в реестре на федеральном портале «Госслужба». Причиной указана утрата доверия. В пресс-службе МЧС России подтвердили ТАСС, что Гриценко был уволен в запас.

Гриценко Петр Николаевич, департамент спасательных формирований МЧС России, заместитель директора. Абзац 2 и 3 подпункта «д. 1» пункта 1 статьи 51 федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», — говорится в реестре.

Основанием для увольнения в связи с утратой доверия является отказ военнослужащего урегулировать конфликт интересов и непредоставление им сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах. В МЧС подтвердили, что Гриценко был отправлен в запас именно по этой причине, отметив, что он нарушил законодательство в области противодействия коррупции.