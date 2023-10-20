Спасенный птенец сыча стал талисманом новосибирских бойцов СВО

Фото: https://t.me/Leto_V_brone

Бойцы из Новосибирской области спасли в зоне СВО птенца сыча, упавшего в окоп из гнезда при обстреле, сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на информацию общественного активиста Алексея Носова, который занимается отправкой гуманитарной помощи в зону спецоперации. По его словам, сычонок стал настоящим талисманом батальона.

При обстреле выпал из гнезда почти в окоп. Ребята не смогли оставить птенца — он был совсем крохой без перьев, не умел летать и даже есть. Один бы точно не выжил, — рассказал общественник.

Бойцы забрали птенца в штаб, где прошли первые месяцы его жизни, там он научился есть. По словам Носова, маленький сыч поначалу был сильно напуган, но затем освоился и теперь считает солдат за родителей, не отходя от них ни на шаг.

Как добавил активист, сейчас птенец заметно подрос и уже делает попытки самостоятельно добывать еду. Несмотря на это, отпускать птицу в природу бойцы не торопятся. За это время сычонок стал для батальона настоящим талисманом. Военные решили, что настало время дать ему имя, и спросили по этому поводу совета у земляков.

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