Спасатели рассказали, как вытащили провалившуюся под лёд самку лося

Провалившуюся под лёд самку лося заметили жители Подмосковья и позвонили спасателям, ближайший патруль незамедлительно прибыл на место происшествия, рассказал заместитель начальника ПСЧ-215 ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Проценко. После этого спасатель обвязал лосиху верёвкой и вместе с прибывшим подкреплением вытащил животное из воды, пишет «360».

Лось находился в отдалении от берега, уже без сил, но смена приняла решение помочь животному. Были соблюдены все необходимые для безопасности условия: один из спасателей был одет в спецкостюм и обвязан верёвкой. С дополнительной верёвкой он подобрался к лосю, обвязал его. В это время прибыло усиление в лице пожарных. Совместными усилиями животное вытащили из воды, — заявил Проценко.

Спасатели приняли решение растереть лосиху, чтобы она смогла передвигаться самостоятельно. Через некоторое время на место прибыли егери, которые забрали животное на охотбазу, где оно могла бы отогреться. Сейчас здоровью животного ничего не угрожает, как только самка лося восстановится, её вернут в естественную среду обитания.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин объяснил, как спасти провалившегося под лёд человека. Он посоветовал найти длинную палку и что-то, что можно использовать как верёвку, и, связав их вместе, протянуть тонущему человеку.