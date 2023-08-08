Спасатели раскрыли самые распространенные причины смертей на пляжах Московский спасатель назвал алкоголь самой распространенной причиной смертей на пляжах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самой распространенной причиной смертей на пляжах является злоупотребление алкоголем — 90% всех утонувших находятся в состоянии опьянения, рассказал московский спасатель. В беседе с KP.RU он подчеркнул, что на официальных площадках дежурят медики и полицейские, но даже они не всегда способны предотвратить несчастные случаи. Спасатель напомнил, что существуют неофициальные пляжи, за которыми никто не следит.

90% всех утонувших — это люди в состоянии алкогольного опьянения. <...> Был случай, когда пьяный мужчина с дерева в воду прыгал. Пруд переплывать пытался. Да еще и ребенка маленького с собой тащил. А у нас инструментов воздействия никаких фактически нет — только уговоры, — рассказал спасатель.

Еще одна причина — переоценка собственных возможностей. Специалист уточнил, что отдыхающие часто чересчур уверены в своих силах. Он подчеркнул, что на деле за свою практику встречал только одного человека, который действительно был профессиональным пловцом и приходил на водоем, чтобы тренироваться. Спасатель уточнил, что однажды помощь пришлось оказывать и ему — у спортсмена свело в воде руки.

Дети часто тонут из-за надувных нарукавников и жилетов. Спасатель пояснил, что родители не сомневаются в надежности этих плавательных средств, поэтому спокойно отпускают ребенка одного или не следят за ним. Также работы спасателям добавили САП-борды, жалуется специалист. По его словам, люди часто не соблюдают технику безопасности и игнорируют ношение спасательных жилетов в уверенности, что смогут зацепиться за доску.

Спасатель добавил, что часто срабатывает «эффект толпы» — стоит заплыть за буйки одному человеку, как за ним начинают тянуться другие отдыхающие. Специалист призвал думать о собственной безопасности и не подвергаться дурному влиянию — безопаснее остаться у берега или хотя бы не заплывать за огороженную зону.

Особо пристально действительно смотрим за теми, кто заплывает за буйки, много хлопот доставляют пьяные и мигранты. Большинство из них не умеют плавать либо делают это плохо. А охладиться хочется всем. Мы просим в этот момент задуматься о своей безопасности и не отходить от берега. Да, многолюдно. Зато безопасно, — заключил спасатель.

Минимум восемь человек утонули в водоемах Москвы и Подмосковья за выходные дни. Несколько человек погибли на глазах у других людей. Некоторые утонувшие были несовершеннолетними.