Спасатели раскрыли самую частую причину мощных пожаров «Мособлпожспас»: причиной пожаров чаще всего является неосторожность

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Чаще всего к возникновению пожаров приводит обычная неосторожность, предупреждает пресс-служба «Мособлпожспас». При этом они могут достигать огромных масштабов, при которых погибают не только животные, но и люди.

Пал сухой травы, игнорирование правил безопасности при проведении работ, связанных с огнем, недогоревший костер, непотушенная спичка, брошенная на траву, осколки стекла, которые срабатывают на солнце как линза — все это может привести к непоправимым последствиям, — отметил первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако.

Ранее член-корреспондент РАН и научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян рассказал, что в мире наблюдается «раскачка климата», когда рост глобальной температуры происходит на фоне усиления разброса максимумов и минимумов. По его словам, этот процесс приведет к гибели разных видов деревьев от волн жары и морозов и, как следствие, к природным пожарам.

В апреле и мае они бушевали в Иркутской области, Еврейской автономной области и Бурятии, где огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые кварталы в Улан-Удэ. Из-за пала сухой травы горели также десятки дачных домов в Комсомольске-на-Амуре на территории Хабаровского края.

Только 26 мая в течение суток лесопожарные службы потушили 69 очагов возгорания природного характера по всей территории России. Общая площадь возгораний составила более 32 тысяч гектаров.