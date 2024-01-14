Спасатели продолжают тушить пожар на складе Wildberries

Фото: МЧС РФ

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Пожарные МЧС России продолжают тушить оставшиеся очаги возгорания на складе Wildberries в Шушарах, сообщили NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. Также на территории склада работниками логистики было организовано питание.

МЧС продолжает тушение оставшихся очагов возгорания. На территории склада организовано горячее питание сотрудниками администрации логистического центра, — говорится в сообщении.

Пожар на складе в Шушарах начался 13 января. Возгорание распространилось по всему помещению. На опубликованных кадрах видно, что здание было охвачено огнем, который хорошо видно с высоты авиаполета.

После этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя петербургского главка Олегу Бобкову возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries в Шушарах. Также руководитель органа обязал предоставить ему доклад об установленных обстоятельствах произошедшего.

Страховщики подсчитали, что ущерб от пожара может составить 10–11 млрд рублей. В Wildberries пообещали компенсировать партнерам поврежденный и утраченный товар, а клиентам — вернуть деньги за оплаченные покупки. Остальные склады компании работают в штатном режиме.