Представители московского МЧС сообщили, что в столице ожидается сильный ветер. Порывы могут достигать 12–17 м/с.
Погода будет опасной с 15:00 1 марта до 10:00 2 марта,
Ранее специалисты пообещали жителям Москвы и Подмосковья аномально тёплую погоду на 8 Марта. В ночь на 8 марта столбик термометра поднимется до четырёх градусов, а днём воздух прогреется до плюс девяти. Также средняя температура в начале марта будет выше нормы практически на всей территории России, сообщал NEWS.ru.
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