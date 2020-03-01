https://static.news.ru/photo/a43b4a04-5bb7-11ea-939e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители московского МЧС сообщили, что в столице ожидается сильный ветер. Порывы могут достигать 12–17 м/с.

Погода будет опасной с 15:00 1 марта до 10:00 2 марта, передаёт «Интерфакс». Спасатели посоветовали жителям мегаполиса обходить рекламные щиты, парковать машины вдалеке от незакреплённых конструкций и не укрываться под деревьями.

Ранее специалисты пообещали жителям Москвы и Подмосковья аномально тёплую погоду на 8 Марта. В ночь на 8 марта столбик термометра поднимется до четырёх градусов, а днём воздух прогреется до плюс девяти. Также средняя температура в начале марта будет выше нормы практически на всей территории России, сообщал NEWS.ru.