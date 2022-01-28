Спасатели нашли тело женщины, погибшей в проруби в Ленинградской области

Спасатели нашли тело женщины, пропавшей после прыжка в самодельную купель в Гатчинском районе Ленинградской области. Как сообщает портал 47news, утром 28 января спасатели обнаружили тело 41-летней женщины в реке Оредеж в километре от проруби, в которую она нырнула.

Информацию о находке подтвердили в областной прокуратуре и СК Ленобласти.

Инцидент произошёл 19 января на реке Оредеж. Женщина ушла под воду на глазах у мужа и детей, кадры трагедии попали в Сеть. После бани она с головой нырнула в самодельную прорубь-купель, но всплыть не смогла, поскольку её затянуло течением под лёд. Супруг женщины и очевидцы помочь ей не могли. Позднее в поисках погибшей были задействованы водолазы Всероссийского общества спасения на водах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Согласно заявлению представителей РПЦ, купание в месте трагедии не было согласовано ни с церковью, ни с местными властями. Начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Александр Зуев сообщил, что Оредеж обладает быстрым течением, а в месте трагедии нет ни спасателей, ни правильного освещения — на реке просто была вырублена майна. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).