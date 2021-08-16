Спасатели нашли тела всех жертв крушения вертолёта на Камчатке

Тела всех восьми человек, которые погибли в результате крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке, обнаружены. Об этом глава региона Владимир Солодов рассказал в своём Telegram-канале.

Обнаружены уже тела всех погибших. Часть из них находятся внутри вертолёта, который затонул на глубине около 120 метров, — сообщил губернатор.

Он также отметил, что к настоящему времени найдены все основные части воздушного судна, но военные продолжают поиски обломков и нанесение на карту мест их нахождения. По словам Солодова, в ближайшее время будет принято решение о том, каким способом вертолёт будет подниматься со дна Курильского озера.

Глава региона добавил, что по меньшей мере неделю будут действовать ограничения по посещению водоёма.

Ми-8 потерпел крушение 12 августа. Предполагается, что к катастрофе могли привести ошибка пилотов, техническая неисправность вертолёта и густой туман. На борту находились 16 человек, из которых восьмерым удалось спастись.

К настоящему моменту из воды подняты тела четверых погибших пассажиров и командира экипажа вертолёта. Операция была приостановлена из-за погодных условий.