Спасатели нашли чёрные ящики разбившегося Ан-26

Спасатели, добравшиеся до места крушения Ан-26, обнаружили чёрные ящики разбившегося под Хабаровском самолёта. Как сообщил источник «Интерфакса», внешний контур бортовых самописцев повреждён, но расшифровать информацию можно.

Чёрные ящики найдены, внешний контур повреждён, но, предположительно, носитель информации сохранился в приемлемом состоянии и может быть расшифрован, — пояснил собеседник агентства.

Окончательно установить состояние самописцев смогут эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Они же расшифруют информацию бортовых самописцев.

Ан-26 пропал 22 сентября в районе заповедника в 38 км от Хабаровска. На его борту находились шесть человек. Все они погибли. Как сообщил в своём Telegram-канале врио губернатора региона Михаил Дегтярёв, каждой семье погибших при крушении в Хабаровском крае будет выплачено по одному миллиону рублей из резервного фонда правительства края.

В МЧС подтвердили гибель всех членов экипажа и пассажиров Ан-26, разбившегося под Хабаровском.