Спасатели начали эвакуацию пассажиров канатной дороги над Москвой-рекой

https://static.news.ru/photo/df77acde-fbe9-11ea-9a2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Московская канатная дорога остановилась из-за учений МЧС. Кабинки с пассажирами зависли в районе Лужнецкой набережной. Всех находящихся в них людей планируют эвакуировать с помощью верёвок.

Судя по кадрам, опубликованным в Тelegram-канале Mash, в учениях участвуют катера МЧС. Операция оперативного реагирования на внештатную ситуацию проводится в рамках проверки промышленной безопасности канатной дороги.

Московская канатная дорога заработала 27 ноября, но уже на следующий день остановилась из-за мощной хакерской атаки. Снова запустили фуникулёры только 30 ноября. Владельцы пообещали установить дополнительную защиту на оборудование дороги. Её протяжённость составляет 720 метров. Там курсируют 35 кабинок.

Ранее столичные власти заявили о том, что канатные дороги могут связать станции Московского метрополитена и крупные городские объекты. Сообщалось, что такой транспортной системой можно связать строящийся парк «Остров мечты» со станцией метро «Печатники» и будущую станцию Большой кольцевой линии метро «Карамышевская» с центром имени М. В. Хруничева.