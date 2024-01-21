Спасатели локализовали пожар на терминале НОВАТЭКа Дрозденко: возгорание на терминале НОВАТЭКа в порту Усть-Луга локализовано

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Пожарным удалось локализовать возгорание на терминале НОВАТЭКа в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. По его словам, уровень пожара был снижен до второго.

Спасатели доложили о локализации возгорания на терминале НОВАТЭКа в порту Усть-Луга. Уровень пожара понижен до второго, — говорится в сообщении.

Как рассказали РИА Новости в ЕДДС Кингисеппского района, возгорание все еще не ликвидировано. По их данным, продолжает гореть одна цистерна объемом 100 кубометров. Также вторая цистерна была расгерметизирована.

Ранее глава Кингисеппского района Юрий Запалатский сообщил, что пожар в терминале порта Усть-Луга произошел из-за двух взрывов. В момент происшествия на предприятии было 148 человек, но пострадавших среди них нет. Ночью оперативно был собран штаб по безопасности, а также принято решение ввести режим повышенной готовности.

До этого Telegram-канал «Фонтанка SPB Online» писал, что силы ПВО незадолго до пожара в Усть-Луге засекли два дрона, летевших в сторону Петербурга. Как уточнил канал, при подлете к городу аппараты изменили курс и направились в сторону Кингисеппского района, после чего атаковали хранилище НОВАТЭКа. Местные власти и Минобороны РФ не прокомментировали эту информацию.