Спасатели «ЛизаАлерт» подключились к поискам фигуристки Горбачевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены спасательного отряда «ЛизаАлерт» подключились к поискам 16-летней фигуристки Алины Горбачевой, пропавшей без вести в Москве, сообщается на странице добровольческого отряда в социальной сети «ВКонтакте». Они также опубликовали лист с приметами спортсменками, из которого следует, что в момент пропажи она была одета в черный спортивный костюм, белую футболку и серые кроссовки. При себе у Горбачевой был синий рюкзак.

Помогите найти подростка! Горбачева Алина Дмитриевна, 2007 года рождения. Пропала в Москве 28 августа 2023 года. На данный момент отряд «ЛизаАлерт» продолжает поиски, — говорится в сообщении.

О пропаже фигуристки заявила ее мать Екатерина Горбачева, сообщившая, что дочь не выходила на связь с 28 августа. По ее словам, Алина исчезла после того, как вышла с катка на «Чкалов Арене» и пошла в сторону Владимирской церкви. Последний раз ее видели на записи с камер наблюдения на Волоколамском шоссе, когда она входила в парк. Поисками Горбачевой занимаются правоохранители и водолазы.

Также сообщалось, что вещи фигуристки были обнаружены на Покровской набережной. Поисковики начали исследовать акваторию Москвы-реки, отрабатывая версию, что спортсменка могла утонуть.

СМИ писали, что вечером 28 августа на тренировке в «Чкалов Арене» Горбачева поссорилась со своим тренером, которого якобы хотела сменить. Со ссылкой на источники сообщалось, что между наставницей фигуристки и ее матерью был конфликт из-за того, что в девять лет тренер перевезла девочку в Москву из родного Краснодара.