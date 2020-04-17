Спасатели дали советы по личной эффективности на удалёнке

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Разделение личного и рабочего, а также перерывы на физкультуру позволять работать из дома максимально эффективно, считают в МЧС.

Спасатели советуют не отказываться от тех ритуалов, к которым человек привык в офисе. Например, можно делать перерывы на кофе. Недостаток движения во время самоизоляции нужно компенсировать физкультурными разминками в течение дня, передаёт РИА Новости.

Кроме того, спасатели посоветовали так настроить гаджеты, чтобы домашний софт не пересекался с рабочим. Например, создать отдельную учётную запись для работы или использовать дополнительный браузер. Для контроля личной эффективности удобно создать список рабочих задач и вычёркивать их по мере выполнения.

Как писал NEWS.ru ранее, в настоящее время примерно 7,5% работающих граждан России трудятся в удалённой форме. Об этом 15 апреля на совещании президента страны с членами правительства сообщил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.