Спасатели дали советы, как вести себя при встрече с медведем

https://static.news.ru/photo/2a56ac9a-eceb-11ea-b068-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В МЧС поделились несколькими советами, которые могут спасти жизнь при неожиданной встрече с медведем в лесу.

По словам спасателей, медведь — животное, которое опасается всего необычного и крупного, поэтому главное не паниковать и поднять шум. Также можно распахнуть плащ или, если вас несколько человек, собраться в кучу, чтобы казаться больше, пишут РИА Новости.

Во второй половине лета у медведей проходит гон, в этот сезон ревнивый самец может агрессивно реагировать, если человек забредёт на его территорию.

Есть такой способ отпугнуть медведя: поднимите рюкзаки над собой или сбейтесь в плотную группу, или, например, встаньте на плечи друг другу, распахните куртки <...> Если он продолжает приближаться, следующее средство — бросить в него камешек. Как правило, работает, — делятся сотрудники МЧС.

Если медведь встаёт на задние лапы — это не значит, что он проявляет агрессию. Иногда он таким образом просто разглядывает что-то, что его заинтересовало.

А вот если медведь начинает, глядя на вас, оттопыривать нижнюю губу и делать выпады в вашу сторону, это — сигнал, что вы нарушили его территорию, — уточняется в сообщении.

В этой ситуации лучше уйти без шума и резких движений. При этом очень важно не поворачиваться к медведю спиной.

Если зверь начинает нападать, то даже в этом случае нельзя убегать. Лучше всего лечь на землю и притвориться мёртвым, так медведь поймёт, что вы не опасны.

Лежите на животе или свернитесь клубком, руки за головой, — советуют спасатели.

Необходимо оставаться без движения как можно дольше, а когда решите покинуть опасное место — нужно как можно сильнее шуметь, чтобы избежать нового столкновения с животным и в то же время привлечь внимание других людей.

Также в МЧС напомнили, чти ни в коем случае нельзя оставлять пищевые отходы в местах отдыха и на маршруте, а также порекомендовали разбивать лагерь подальше от троп. При движении по лесу спасатели рекомендуют издавать как можно больше шума: петь, разговаривать, стучать. Таким образом можно минимизировать риск встречи с медведем.

Ранее NEWS.ru писал о том, как бурый медведь напал на группу охотников на Чуткотке.