Спасателей МЧС освободят от ответственности за гибель людей

https://static.news.ru/photo/d980f868-49bd-11eb-8e2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Алеев/ТАСС

Правительство внесло в Госдуму законопроект о закреплении в законодательстве понятий «оправданный риск» и «крайняя необходимость». Это даст правовую основу для того, чтобы не привлекать к ответственности спасателей и руководителей спасподразделений в случае гибели граждан, в том числе самих сотрудников МЧС.

Поправки предлагается внести в федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», передаёт ТАСС.

Под оправданным риском понимаются «правомерные необходимые и достаточные действия или бездействие в ситуации, требующей незамедлительного реагирования спасателя» при проведении аварийно-спасательных работ.

Под крайней необходимостью подразумевается ситуация, при которой «действие, причиняющее вред охраняемым законом интересам, совершено в целях устранения опасности, <...> если эта опасность не могла быть устранена иными средствами».

Нововведения, как полагают в МЧС, позволят спасателям выполнять обязанности в условиях правовой стабильности и защищённости, так как зачастую действия спасателей при ликвидации аварии выходят за рамки общих требований трудового законодательства по обеспечению безопасных условий труда.

Ранее за причинение материального ущерба, вреда здоровью людей или их гибели спасатели и их непосредственные руководители могли быть привлечены к дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности.

Вместе с тем, заверили в МЧС, изменения в законе не освободят от наказания руководителей спасательных операций в случае неправомерных и тем более несвоевременных действий.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель правительства Михаил Мишустин назвал МЧС одним из самых эффективных ведомств, которое обладает новейшими образцами техники и спасательного оборудования.