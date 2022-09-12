Спасатель рассказал, в каких случаях человеку требуется первая помощь Спасатель Ильин: первая помощь требуется, если человек не дышит или серьезно травмирован

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Если человек потерял сознание, не дышит или был серьезно травмирован, он нуждается в первой помощи, рассказал РИАМО спасатель и преподаватель первой помощи Павел Ильин. По его словам, в соответствии с законодательством первая помощь оказывается, если произошел несчастный случай, человек получил травмы и таким образом находится в состояниях, которые могут угрожать его жизни и здоровью. Всего в законе прописано восемь состояний, которые подтверждают необходимость оказания первой помощи, рассказал спасатель.

Первую помощь нужно оказывать, если отсутствует то, что не должно отсутствовать, если присутствует то, что не должно присутствовать, если что-то двигается так, как не должно двигаться, и если ничего не двигается. По сути, эта шутка описывает весь принцип определения необходимости оказания первой помощи, — пояснил специалист.

Так, по словам Ильина, если первая помощь однозначно требуется, если человек находится без сознания, у него нет дыхания и пульса, из него течет кровь или в нем находятся инородные предметы. Нуждаться в помощи может и находящийся в сознании пострадавший, например, если он сломал руку, получил ожоги или пострадал от отморожения или отравления.

По словам эксперта, спасающий должен приступать к мероприятиям по оказанию первой помощи только в случае, если текущая ситуация не угрожает жизни и здоровью его самого и окружающих.

Кардиолог Юрий Серебрянский ранее рассказал, что люди с нарушением свертываемости крови, повышенным содержанием в ней тромбоцитов, а также испытывающие сильный стресс, имеют повышенную вероятность возникновения инсульта. Кроме того, по словам врача, в группе риска находятся люди с избыточной массой тела, так как у них часто повышен холестерин, а также курящие и злоупотребляющие алкоголем. Людям из групп риска специалист порекомендовал отказаться от вредных привычек и контролировать свое здоровье.