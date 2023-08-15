Спасатель рассказал о требованиях к строительству АЗС Спасатель Дударев: у каждой АЗС должна быть охранная зона без жилых домов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каждый опасный объект, в частности АЗС, должен иметь свою охранную санитарную зону, где исключено строительство определенных видов производств и жилых домов, рассказал в беседе с «360» член общественной организации «Российский союз спасателей» Алексей Дударев, комментируя последствия взрыва на заправке в Махачкале. Он напомнил, что сегодня действует мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, и это могло привести к трагедии.

Важно учитывать, что при любом строительстве получается разрешение на строительство, создается проектная документация, в рамках этих документов все установленные требования должны соблюдаться, — пояснил эксперт.

Он выразил уверенность, что в обстоятельствах и причинах случившегося разберутся сотрудники Следственного комитета.

По последней информации, в результате взрыва и пожара в Махачкале погибли 35 человек. В больницах находятся 65 пострадавших, 11 из них — в тяжелом состоянии. Вторник, 15 августа, объявили в республике днем траура.

Согласно предварительным данным, возгорание произошло в автосервисе, расположенном по соседству с АЗС. При этом в боксах станции техобслуживания владельцы устроили склад селитры.

Ранее юрист Александр Хаминский рассказал о необходимости усилить контроль, чтобы подобные ЧП не повторились. По его мнению, приостановление проведения контрольно-надзорных мероприятий со стороны государства позволяет предпринимателям игнорировать обязательные требования, в том числе в сфере пожарной безопасности.