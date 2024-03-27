Спасатель рассказал о роли музыки в трудных ситуациях Спасатель Акмаев: музыка помогает в тяжелых событиях, но на завалах ее не слушал

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Игорь Акмаев

Помогавший разбирать завалы в «Крокусе» после теракта заместитель начальника поисково-спасательной службы отряда «Центроспас» МЧС России Игорь Акмаев на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» заявил, что музыка может помогать при переживании тяжелых событий. При этом сам он отметил, что музыку в ходе четырех дней работы на завалах не слушал.

Я думаю, да, [музыка помогает справляться со сложными ситуациями]. Но я все время провел фактически на завале. Со вчерашнего вечера поспал дома, — сказал Акмаев.

Спасатель добавил, что любит классическую музыку. В особенности отметил «Щелкунчика» Петра Чайковского. Слушать музыку он предпочитает в свободное время. Об Игоре Акмаеве известно, что он стал победителем в ежегодном фестивале «Созвездие мужества» в 2014 году. Его признали лучшим спасателем России.

Ранее певица Ольга Серябкина заявила, что для хорошей музыки должно находиться место даже после траура. По словам экс-участницы группы «Серебро», панические настроения в такой ситуации лишь подтвердят, что террористы достигли своих целей.