Спасатель рассказал, стоит ли бросаться в воду на помощь утопающему Спасатель Щетинин: помогать тонущему должны хорошие пловцы или специалисты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Не стоит бросаться в воду при виде утопающего, так как спасательную операцию должны проводить специальные люди или пловцы, заявил в беседе с «360» член Общественной палаты Московской области и заслуженный спасатель России Сергей Щетинин. Он добавил, что тонущий может вцепиться в помощника и уйти с ним на дно.

Если вы не владеете приемами спасения на воде, лучше все-таки не рисковать. И если вы не знаете специальные приемы, то очень большая вероятность того, что вы вместе утонете. Поэтому нужно взвешивать свои силы. Если знаете, тренируетесь, может, то, безусловно, должны помочь, — уточнил спасатель.

Щетин также заметил, что во время судорог на воде стоит сохранить спокойствие и постараться задержать дыхание. Он подчеркнул, что такие инструкции позволят дольше остаться на плаву.

Если все-таки попали в такую ситуацию, как правило, кричать уже нет возможности. Нужно помахать рукой, насколько это возможно побултыхать и постараться все-таки что-то крикнуть. В другой ситуации лучше набрать воздуха в грудную клетку и задержать его — вы останетесь на плаву, — рассказал специалист.

Щетинин обратил внимание, что распространенный совет об использовании булавки не всегда может помочь, так как совершить такое действие в экстренной ситуации может только профессиональный спортсмен. Он также посоветовал не заплывать на глубину, чтобы уменьшить риск трагического исхода.

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