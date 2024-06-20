Спасатель рассказал, как выжить во время шторма Спастель Дударев: при попадании в шторм нужно дождаться ослабления волны

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Попавшему в шторм человеку стоит попытаться вернуться к берегу, заявил в беседе с «360» председатель Высшего совета РОССОЮЗСПАСа Алексей Дударев, комментируя инцидент с пропавшей в Сочи девушкой. По его словам, волна становится слабее при отдалении от берега.

Если попали туда, то не надо сопротивляться, а дождаться, пока течение ослабнет, отплыть в сторону и возвращаться обратно уже по той волне, которая вынесет на берег, — пояснил Дударев.

Спасатель обратил внимание на то, что в обычных условиях обратное течение представляет собой полосу шириной от 10 до 40 м. Дударев посоветовал соблюдать все меры безопасности при шторме, а при ЧП вызывать на место инцидента спасателей или сотрудников МЧС, так как вода способна сворачивать горы и ломать камни.

Россиянку по имени Диана ранее унесло в море во время шторма в Лазаревском. Перед ЧП она говорила, что не верит в то, что течение смоет ее в воду. Поиски девушки продолжаются уже несколько дней.

Пропавшая приехала на отдых из Липецкой области. На курорте она встретилась с приятелем, а после решила отдохнуть в баре. Через некоторое время девушка подошла близко к воде, несмотря на предупреждения, и попала в шторм.