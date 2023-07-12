Спасатель рассказал, как правильно подготовиться к сплаву по реке Спасатель Гофштейн: перед сплавом надо изучить маршрут и предупредить о нем близких и МЧС

Фото: Victor Klyushkin/Global Look Press

Поход по реке нужно организовать правильно, чтобы не создать проблем себе и окружающим, рассказал в беседе с «360» заслуженный спасатель России Александр Гофштейн. Таким образом он прокомментировал инцидент в Пермском крае, где 11 июля велись поиски пропавшей группы из 22 туристов, в том числе 11 детей, не зарегистрировавшейся в МЧС перед сплавом по реке Усьве. По словам эксперта, перед сплавом надо изучить маршрут, потому что просто понравившаяся речка с красивыми пейзажами еще не повод по ней сплавляться.

Надо знать, куда вы суетесь. А то три километра вы плыли, пели песни, а потом внезапно попали в какую-нибудь «бочку», вас закрутило и убило. Поэтому реку надо знать, обладать опытом. Плавсредство должно соответствовать трудности сплава: быть надежным, управляемым, устойчивым, чтобы за живучесть корабля не надо было бороться, — подчеркнул специалист.

Он также рассказал, что у всех обязательно должны быть шлемы и спасательные жилеты, теплая и сменная одежда, медикаменты, все вещи на борту должны быть не только привязаны, но и герметично упакованы. Хотя бы один член группы должен обладать навыками оказания первой помощи. Также туристам необходимо предусмотреть варианты схода с маршрута. Продолжительность любых путешествий должна быть известна близким, а если это полуспортивный или спортивный поход, то и службе МЧС с начальной и конечной точками маршрута.

Тревогу поднимают, когда в заявленные контрольные сроки возвращения люди не возвращаются. Для поисков сопоставляют длину маршрута, смотрят, сколько человек было, какую погоду они по дороге переживали и так далее, — объяснил спасатель.

При этом, как сообщает издание, ответственность для организаторов «диких» походов и сплавов практически не предусмотрена, поэтому оплачивать работу спасателей, если группу придется искать, никто из них не будет.

Утром 11 июля в Пермском крае было объявлено о поисках туристической группы из 11 взрослых и 11 детей, самому младшему из которых пять лет. Они отправились на четырех катамаранах сплавляться по реке Усьве, не зарегистрировав маршрут в МЧС, и через какое-то время перестали выходить на связь. В поисках задействовали дроны и вертолет. К полудню группу нашли, причем туристы не считали себя пропавшими и продолжили маршрут.