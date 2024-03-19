Спасатель рассказал, есть ли шанс выжить в лавине Спасатель Гофштейн: гарантии на спасение в лавине не существует

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Существует единственный способ не погибнуть в лавине — это не попасть в нее, заявил в беседе с «360» заслуженный спасатель России Александр Гофштейн, комментируя гибель двух туристов в лавине на Камчатке. По его словам, гарантий на спасение под обрушившейся снежной массой не существует, поэтому важно знать ее законы и держаться подальше от опасных мест.

Как рассказал специалист, скорость лавины составляет около 20-30 м/с, и обычно попавшие под нее люди погибают. Все случаи спасения можно смело отнести к разряду чудес.

Всякие рекомендации делать плавательные движения, закрыть рот и нос, создать воздушную подушку — это как советы тонущему в водовороте. Не работает, потому что, во-первых, страшно, а во-вторых, воздуха не хватает. Я участвовал во многих операциях по освобождению <...> людей из лавин. Доставали мы уже погибших, — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что туристам в горах выдают биперы — приемники-передатчики размером с мобильный телефон. Попавший в лавину человек с помощью прибора подает сигнал, который пеленгуют аппараты у поисковиков. Однако, по словам Гофштейна, все эти средства лишь дают небольшой шанс выжить, но не гарантируют спасения: согласно статистике, из-под лавин выбираются единицы из десятков тысяч.

Сход лавины можно предсказать, продолжил спасатель. Риск варьируется в зависимости от времени года, высоты снежного покрова и расположения склона. Так, на южной стороне горы снег, как правило, сползает быстрее, на севере лежит дольше. Также на лавиноопасность влияет наличие естественных препятствий — скал или леса.

Нужно принимать во внимание осадки: допустим, выпал снег, образовал корочку. Следующий снегопад насыпал снег сверху, он съедет по корочке — вот вам и лавина. Потепление и ветра также вызывают сходы лавин, — добавил поисковик.

Он напомнил, что лавины — это не стихийное бедствие, а естественный способ освобождения гор от снега, и число их весной увеличивается. И во время восхождений, которые проходят не в сезон, грамотные туристы должны учитывать все эти факторы.

Ранее в ходе поисково-спасательных работ на Камчатке было найдено тело молодого человека, который входил в группу туристов, попавших под сход лавины днем 18 марта. По информации регионального МЧС, работы усложняли сильный ветер и низовая метель.