Спасатель раскрыл, в чем опасность новогодних гирлянд Спасатель Пискун: возгорания гирлянд часто происходят из-за замыкания проводки

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Новогодние гирлянды представляют опасность для человека, поскольку они повышают риск замыкания электропроводки, которое может привести к возгоранию, предупредил начальник ПСЧ-300 ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Пискун. В разговоре с KP.RU спасатель пояснил, что в такой ситуации огонь очень быстро распространяется. Особую опасность при возгорании гирлянды представляет токсичный дым.

В разгар праздников в преддверии Нового года и Рождества всегда становится больше пожаров из-за замыкания электропроводки. У кого-то гирлянду замыкает на елке, у кого-то — на шторах. Огонь распространяется быстро, но еще опаснее — токсичный дым. Два-три вдоха, и человек теряет сознание, — пояснил Пискун.

Чтобы обезопасить себя, следует приобрести огнетушитель. Спасатель советует выбирать порошковый. Он подойдет для разных классов возгорания. Его объем не должен быть меньше четырех литров. Пискун отметил, что на каждом изделии есть подробная инструкция, как им пользоваться. По его словам, особых усилий использование огнетушителя не требует.

Эксперт по качеству продуктов Зарина Хатамова ранее посоветовала обращать внимание на качество банки при выборе консервов к новогоднему столу. По ее словам, упаковка должна быть в хорошем состоянии, без вмятин, вздутостей, подтеков и ржавчины.