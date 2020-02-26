https://static.news.ru/photo/f02f0c9c-5898-11ea-a973-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) Олег Ковязин заявил, что в России отсутствуют условия и законодательная база для взимания штрафа за купание в неположенных местах.

Своими мыслями об идее введения подобной дисциплинарной меры Ковязин поделился с «Москвой 24». Председатель ВОСВОД напомнил, что знаки «Купание запрещено» не имеют юридической силы и носят лишь предупреждающий характер. Эксперт также отметил, что в настоящий момент не существует госоргана, способного контролировать эту сферу и применять штрафные меры. Ковязин подчеркнул, что таких полномочий нет ни у МЧС, ни у сотрудников поисково-спасательных станций.

Да, они могут вызвать полицию, которая отвечает за муниципальные водоёмы, но кто именно будет выписывать штрафы — непонятно, — резюмировал председатель ВОСВОД.

Как ранее писал NEWS.ru, в Совете Федерации РФ предложили дополнить новую редакцию КоАП положением о штрафах за купание в неположенных местах. Согласно инициативе сенаторов, штраф для физлиц составит от 500 рублей до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 2 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 50 тысяч рублей.