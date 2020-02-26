Председатель Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) Олег Ковязин заявил, что в России отсутствуют условия и законодательная база для взимания штрафа за купание в неположенных местах.
Своими мыслями об идее введения подобной дисциплинарной меры Ковязин
Да, они могут вызвать полицию, которая отвечает за муниципальные водоёмы, но кто именно будет выписывать штрафы — непонятно, — резюмировал председатель ВОСВОД.
Как ранее писал NEWS.ru, в Совете Федерации РФ предложили дополнить новую редакцию КоАП положением о штрафах за купание в неположенных местах. Согласно инициативе сенаторов, штраф для физлиц составит от 500 рублей до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 2 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 50 тысяч рублей.
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