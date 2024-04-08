Спасатель проинструктировал, как защитить свою семью при наводнении Спасатель Щетинин: стоит заранее написать план действий на случай наводнения

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Для людей, которые живут в местах сезонного половодья, в первую очередь необходимо составить план действий на экстренный случай, а лучше записать его, рассказал «Радио 1» член общественной палаты Московкой области заслуженный спасатель России Сергей Щетинин. По его словам, нужно обсудить, кто что будет делать и куда уходить.

Желательно даже написать это на бумаге — просто сесть за стол в один из вечеров за ужином и записать, что вы будете делать, что с собой возьмете, какие медикаменты, какой запас продуктов, какую одежду, что возьмет ваш сын, дочка, бабушка и так далее. Нужно определить, какую мебель и технику поднять на второй этаж, — объяснил спасатель.

Также следует заранее продумать, как и куда уйти в случае необходимости, уточнил Щетинин. Например, к родственникам, которые живут там, куда вода точно не дойдет. Если пришло сообщение о том, что нужно срочно покинуть место затопления, то нужно без паники взять приготовленные вещи, выйти из дома и при возможности оповестить соседей о надвигающемся бедствии.

Специалист отметил, что в первую очередь эвакуировать нужно инвалидов, пожилых и больных людей, беременных женщин. Если нет возможности покинуть место наводнения, надо подняться на верхние этажи дома, взяв в собой все необходимое. Оттуда нужно сигнализировать спасателям, например, яркой тряпкой.

Ранее число подтопленных весенним половодьем домов на территории России увеличилось до почти 10,5 тысячи. По словам замглавы МЧС Виктора Яцуценко, проблемы с паводками наблюдаются в 39 регионах.