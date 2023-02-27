Спасатель предостерег от помощи унесенным течением питомцам Спасатель Штыб: нельзя пытаться вытащить питомца, если его унесло течением

Фото: Sascha Rueff/Global Look Press

Роковой ошибкой основательницы петербургского частного театра «Лось и светлячок» Ирины Слюсарь стала попытка вытащить ее собаку из течения, заявил в беседе с «Невскими Новостями» спасатель Максим Штыб. Он предупредил, что в подобных ситуациях не следует пытаться спасти своего питомца. По его словам, такие действия являются рискованными для спасающего, который сам может оказаться попасть в течение и утонуть. При этом шансы спасти животное крайне малы, уточнил эксперт.

Если животное унесло течением, не нужно пытаться его спасти, потому что это сопряжено с высоким риском для жизни спасающего. А шансы спасти животное при этом крайне малы, — объяснил Штыб.

В Грузии ранее обнаружили тело утонувшей основательницы петербургского частного театра «Лось и светлячок» Ирины Слюсарь, сообщает «Фонтанка». Девушку унесло в море, когда она пыталась спасти свою собаку.

22 февраля Слюсарь прогуливалась с подругой и собакой Гретой вдоль моря в Кобyлети. Питомца накрыло волной, жeнщины нырнули спасти собаку, после чего их начало уносить на глубину. Подруге и питомцу удалось выплыть на берег, однако оcновательница театра не смогла выбраться из воды.





