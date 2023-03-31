Спасатель перечислил вещи для выживания, которые нужно иметь с собой в авто Спасатель Щетинин посоветовал возить в машине лопату и теплые вещи

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Отправляясь в автомобильное путешествие зимой, водителю следует иметь при себе запас вещей, необходимых на случай чрезвычайной ситуации, рассказал «Парламентской газете» спасатель Сергей Щетинин. Он посоветовал запастись едой хотя бы на одни сутки перед долгой поездкой, а также взять теплые вещи. Помимо того, эксперт порекомендовал возить с собой маленькую лопату, фонарик с функцией аварийного маячка, а также газовый баллончик или керосиновую горелку. По его словам, такой набор вещей поможет дождаться помощи в экстренной ситуации.

Это в первую очередь маленькая лопата, запас еды хотя бы на одни сутки, теплые вещи — одеяло или плед. Нелишним также будет иметь при себе небольшое разогревающее устройство — газовый баллончик или керосиновую туристическую горелку — и фонарик с функцией аварийного маячка, — рассказал Щетинин.

Спасатель призвал учитывать хронические заболевания у участников путешествия, такие как астма и диабет, и запастись нужными лекарствами. Также он посоветовал позаботиться о связи и взять с собой пауэрбанк и аварийный кнопочный телефон.

Ранее сообщалось, что на дороге из села Териберка в Мурманск в снегу застряли до 40 автомобилей. Причиной стало ДТП с микроавтобусом, перегородившим проезд большинству машин, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. После аварии общая колонна из 40 автомобилей разделилась на две, первой группе удалось доехать до 81-го километра дороги, где она слилась с рельефом из-за снега, а вторая группа из 28 машин так и осталась в районе Териберки.