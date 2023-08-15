В МЧС опровергли популярный миф о спасении от судороги в воде Спасатель Иванов назвал бесполезной булавку для спасения от судорог в воде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Булавка на плавках как известный народный метод спасения от судороги в воде может привести к трагическим последствиям вместо того, чтобы помочь справиться с бедой, рассказал в беседе с «Царьградом» сотрудник МЧС Дмитрий Иванов. По его словам, подобный лайфхак скорее может убить, нежели спасти.

Согласно распространенному мнению, при купании в водоемах нужно прикрепить на плавки безопасную «английскую» булавку на случай, если ногу в воде сведет судорогой. Считается, что в этом случае булавку нужно открепить и острием уколоть сведенную мышцу.

Просто подумайте. Одна из ваших конечностей из-за судороги уже не будет помогать вам удерживаться на воде. А тут вам еще надо как-то выключить руки из борьбы за жизнь и достать булавку. Кроме того, далеко не факт, что так вам удастся справиться с судорогой, — пояснил спасатель.

Вместо этого он посоветовал пытаться удержаться на воде и звать на помощь. Кроме того, сотрудник МЧС напомнил об опасности купания в неподготовленных и запрещенных местах, призвав купаться на официальных пляжах, где спасатели быстро окажут помощь в экстренной ситуации.

Ранее председатель Всероссийского общества спасения на водах «Восвод» Сергей Михайлов рассказал, что если у человека в воде произошла судорога, ни в коем случае нельзя паниковать. По его словам, в таких случаях необходимо потянуть ногу на себя, напрягая мышцы, даже несмотря на неприятную боль.