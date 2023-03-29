Спасатель объяснил, как подготовить дом к весенним паводкам Спасатель Егоров: для подготовки дома к паводкам нужно уплотнить окна и двери на цокольных этажах

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Подготовить дом и прилегающую территорию к весенним паводкам можно убрав все вещи из подвалов, а также уплотнив окна и двери на цокольных этажах, рассказал «МК в Новгороде» спасатель Александр Егоров. По его словам, также следует собрать рюкзак или сумку с документами, теплыми вещами и запасом продуктов на случай, если дом придется покинуть. Эксперт подчеркнул, что жители домов в зоне потенциального подтопления часто переоценивают свои силы и не решаются на эвакуацию.

Самая главная ошибка — это переоценить свои силы. Во-первых, вода холодная, она может быстро подойти, и ее объем может быстро увеличиваться. Человек, неправильно оценив свои силы и оставшись дома, может подвергнуть свою жизнь опасности, — пояснил Егоров.

Спасатель также призвал позаботиться о домашних животных, которые находятся на улице на привязи. Он напомнил, что если вода начала подступать к населенному пункту, необходимо сразу же сообщить об этом в службу спасения.

Синоптик Роман Вильфанд ранее рассказал, что аномально теплая погода в Подмосковье грозит половодьем и может привести к подтоплению некапитальных строений в поймах рек в регионе, а также некоторых участков дорог в низинах. По его словам, такая ситуация также может наблюдаться в Смоленской и Рязанской областях. При этом в Приволжском федеральном округе наблюдаются еще более аномальные явления — там температура превышает норму на 7–9 градусов, что также провоцирует подъем уровня воды.