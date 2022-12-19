Спасатель объяснил, как избежать пожара в Новый год Спасатель Гришаев: елку нельзя устанавливать рядом с батареями и обогревателями

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Елка является очень горючим деревом, поэтому ее нельзя устанавливать рядом с батареями и обогревателями, рассказал «Радио 1» инспектор отделения профилактики отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности ГУ МЧС Подмосковья Григорий Гришаев. Помимо этого, нельзя рядом с елкой зажигать бенгальские огни и свечи, а также украшать ее легковоспламеняющимися бумажными и ватными игрушками, отметил спасатель.

Елка — очень смолистое горючее дерево, поэтому ее нельзя устанавливать вблизи батарей и обогревательных приборов. Никаких свечей и бенгальских огней рядом с елкой зажигать нельзя. Также не рекомендуется ставить елку у выхода из помещения. Не стоит и украшать елку бумажными или ватными игрушками, — заявил Гришаев.

Спасатель также призвал внимательно относиться к выбору гирлянды. Он призвал покупать только сертифицированный товар должного уровня качества. Помимо того, эксперт отметил, что в период выходных дней и праздников обеспечение пожарной безопасности на территории Московского региона является приоритетной задачей правительства.

Эксперт по безопасности Александр Старостин ранее рассказал — чтобы предотвратить пожароопасные ситуации и возгорание электрогирлянд, важно оградить их от контакта с нагревательными приборами и легковоспламеняющимися материалами, такими как вата или бумажная мишура, а также со шторами и занавесками. Он также предупредил, что гирлянды лучше не располагать на окнах с домашними растениями, так как во время их поливания на электроприбор может попасть вода. Специалист предостерег, что гирлянды также важно оградить от домашних животных, которые любят их грызть.