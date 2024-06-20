Спасатель объяснил, где лучше спрятаться от смерча Спасатель Штыб: во время смерча нужно укрыться в здании

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При появлении смерча стоит укрыться в здании и не пытаться обогнать стихию на машине, заявил в беседе с «360» спасатель и инструктор Максим Штыб, комментируя возможное появление смерчей в Москве и Подмосковье. Он добавил, что при сильном ветре опасность представляют ветхие здания, рекламные щиты и деревья.

Лучше находиться внутри капитального строения, где вам ничего не угрожает. Если слышите завывание ветра, то лучше уйти вглубь строения, в коридор, — уточнил Штыб.

Спасатель напомнил, что во время смерча нужно убедиться, что ничего не может придавить. Он также обратил внимание, что это атмосферное явление состоит из воздушной воронки небольшого диаметра, которую невозможно объехать на машине, но можно уехать в другую сторону, перпендикулярно движению смерча.

Смерч обычно не очень широкий. Если есть возможность, можно попытаться уйти от него перпендикулярно его движению. Если он приближается — лечь на землю. Чем меньше ваша площадь, тем меньше шансов, что вас поразит осколок, унесет или отбросит ветром, — заявил спасатель.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее предупредил местных жителей об опасности появления смерчей 20 июня. Он призвал людей быть внимательнее и помнить, что явление ожидается в период с 12:00 до 17:00.

Сотрудники МЧС призвали отказаться от использования велосипедов, самокатов и роликов во время грозы. Они предложили идти пешком, чтобы избежать возможных травм.