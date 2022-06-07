Спасатель назвал причину гибели топ-менеджеров VK Заслуженный спасатель РФ Гофштейн назвал причину гибели топ-менеджеров VK

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Топ-менеджеры VK Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли при переправе через реку, потому что их вездеход не был предназначен для такой местности, сообщил заслуженный спасатель России Александр Гофштейн. В разговоре с «360» он объяснил: хоть «Шерп» и амфибия, на мелководье он может перевернуться из-за высокого центра тяжести.

На побережье Белого моря, насколько я помню, обрывистые берега и нет пологих съездов. Те речушки, которые впадают в Белое море (не у самого Каниного Носа, а все, что есть там слева-справа), — бурные, в каменных берегах. Они совсем не приспособлены для того, чтобы на такой штуке, как «Шерп», там ездить. Хотя это, безусловно, машина вездеходная, — сказал Гофштейн.

Тем, кто решается на рискованные путешествия, он посоветовал предупреждать других о его цели, маршруте и сеансах радиосвязи. Также нужен серьёзный опыт для поездок по таким районам, как Канин Нос.

Фото: Следственный комитет РФ

О гибели топ-менеджеров стало известно сегодня, 7 июня. Габриелян и Мерзляков на двух вездеходах двигались по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос. Во время перехода через реку Бугряница транспорт перевернулся, и их понесло в море. То же самое произошло с их спутниками, среди которых оказалась супруга Габриеляна Алёна. Позднее ей удалось выбраться на берег, где её спасли местные жители.