Спасатель дала советы, как выжить при сходе лавины Спасатель Гогина: в горах нужна яркая одежда и средства связи

Хорошая физическая подготовка, грамотные навыки поведения в горах, а также наличие средств связи и яркой одежды помогут выжить в случае схода лавины, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» профессиональный спасатель с опытом поиска в горах, координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Екатерина Гогина. Также, по ее словам, лучше иметь с собой воду и небольшое количество еды, например, шоколад.

Если знать, как группироваться, то шансы есть. Для облегчения поиска спасательным службам в горах обязательно нужно одеваться в природной среде в яркую одежду, чтобы легче было ее увидеть с вертолета. Нужно брать с собой мобильный телефон, бипер, который поможет определить местоположение, — посоветовала эксперт.

Кроме того, по ее словам, участникам группы нужно постоянно быть на связи по спутниковому или мобильному телефону. Каждый поход нужно регистрировать, заранее указав, по какому маршруту и когда идет группа, а также ее численный состав. Желательно уточнить, сколько километров в сутки собираются проходить туристы и в каких точках планируют делать остановки.

Как подчеркнула Гогина, весной опасность схода лавин в горах многократно возрастает. В таких случаях профессионалы обычно переносят дату похода.

Ранее заслуженный спасатель России Александр Гофштейн рассказал, что единственный способ не погибнуть в лавине — это не попасть в нее. Комментируя гибель двух туристов в лавине на Камчатке, специалист подчеркнул, что гарантий на спасение под обрушившейся снежной массой не существует, поэтому важно знать ее законы и держаться подальше от опасных мест.