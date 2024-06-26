Спасатель дал совет, как выбраться из затянувшего в воду морского тягуна Спасатель Гофштейн: при попадании в морской тягун стоит плыть поперек волны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Попав в морской тягун, стоит плыть поперек волны, а после двигаться параллельно берегу, заявил в беседе с «360» заслуженный спасатель России Александр Гофштейн. Он предупредил, что прибрежное течение может затянуть на глубину трех-четырех метров, откуда нельзя выбраться.

Единственный вариант спастись — плыть поперек волны. Тягун — неширокое течение, как правило, от 10 до 50 метров, может быть и пять. Оно быстро заканчивается, если уплывать параллельно берегу, — уточнил спасатель.

Гофштейн призвал не паниковать и не пытаться махать руками и ногами при попадании в стрессовую ситуацию. Он предупредил, что не стоит пытаться вытащить человека из тягуна. По его словам, необходимо обратиться к спасателям, которые постараются вызволить пострадавшего из воды.

Специалист также обратил внимание на то, что тягуны возникают на курортах Черного моря, например в Турции, Анапе, Геленджике, и связаны с температурой воды и ветром. По его словам, верным признаком появления такого течения станет пенная и кружевная полоса, тянущаяся в море.

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