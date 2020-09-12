Сожительницу Захарова могут признать потерпевшей в деле о смертельном ДТП

https://static.news.ru/photo/dc198544-f5ef-11ea-9653-fa163e074e61_660.jpg Ирина Стерхова Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Ирина Стерхова, гражданская жена погибшего в резонансном ДТП Сергея Захарова (как она сама утверждает), несколько месяцев просила признать себя потерпевшей. Адвокаты родственников водителя и актёра Михаила Ефремова, в свою очередь, делали всё возможное, чтобы не допустить этого. Юристы не гнушались предоставлять ложные сведения, утверждает женщина. Теперь у неё появилась надежда, что суд примет устраивающее её решение.

Одним из тех документов, на которые упирали адвокаты, оказалась характеристика от участкового. Полицейский опросил соседку Стерховой Наталью Сошилину, которая дружила с погибшим и его предполагаемой сожительницей. Она рассказала всё, что знала, но её слова передали неточно. 11 сентября к ней пришли за повторными показаниями.

Когда я узнала, какую информацию предоставил адвокатам участковый, я сходила на ток-шоу. Там выступила, сообщила, что на самом деле говорила совсем другие вещи. <...> Но никто не обратил на мои слова внимания. До поры до времени меня не трогали. Потом я улетела на несколько дней отдыхать. И вот только сейчас ко мне снова пришли. Попросили рассказать, что и как было на самом деле, — сообщила Сошилина в беседе с «Московским Комсомольцем».

Ирина Стерхова также поговорила с изданием. Женщина сказала, что только сейчас поняла, откуда взялся документ от участкового, в котором она проходит только как арендодатель погибшего водителя.

Именно этой характеристикой размахивал адвокат Пашаев перед СМИ, когда говорил, что разоблачил меня. На этот документ ссылался и адвокат родственников Захарова. Сейчас ясно, что эта «липа» получена адвокатами очень странными, как мне кажется, незаконными путями, — отметила Стерхова.

По данным «МК», по новым фактам уполномоченные органы проводят проверку. У Стерховой есть шанс получить статус иждивенки и обратиться с гражданским иском к актёру.

ДТП с участием Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Уголовное дело в отношении Ефремова рассматривалось в Пресненском суде Москвы, интересы актёра представлял адвокат Эльман Пашаев, родственников погибшего консультировал Александр Добровинский. 8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Пашаева после процесса обвинили в нарушении адвокатской этики. Как писал NEWS.ru, Минюст предложил лишить его профессионального статуса.