Сожительница рассказала о причинах нападения стрелка на МФЦ в Москве
МК: Москвич Глазов начал стрельбу в МФЦ из-за проблем с психикой
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
04:13, 10 декабря 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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Психическая неустойчивость могла стать причиной стрельбы, которую устроил в в московском МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов. Об этом рассказала «МК» его бывшая сожительница Нина. По словам женщины, поведение мужчины серьёзно изменилось после командировки в Малайзию, однако сама она предпосылок к подобному поступку не находит.
Моё видение такое: всё, что копилось, очень повлияло на его психику, и всё сдерживаемое вырвалось наружу. Я знаю, что происходит с психикой и как это выливается, в какие моменты выливается, если, скажем так, не снять крышку с кипящего котла, — сказала женщина.
Она также поведала о том. что Глазов имел интерес к оружию и всегда носил с собой нож.
Нож всегда был при нём. <...> Но он не проявлял никогда никакой агрессии. Другого оружия при мне не было. Но он хотел приобрести травматику, — рассказала бывшая сожительница.
Ранее сам бывший офицер СВР Сергей Глазов, устроивший стрельбу в московском МФЦ, рассказал следователям о причинах нападения. По его словам, он таким образом защищался от людей, верящих в выдуманную коронавирусную инфекцию. Следствие сомневается в его адекватности и намерено направить мужчину на судебно-психиатрическую экспертизу.
7 декабря вооружённый мужчина отправился в МФЦ. Там он попросил сотрудника выдать талончик на получение нового паспорта, а когда тот напомнил о необходимости надеть медицинскую маску, застрелил его. Затем он смертельно ранил охранника, а после открыл беспорядочный огонь по посетителям центра. Когда у стрелка заклинило оружие, его обезвредил сотрудник полиции.