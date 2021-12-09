Сожительница рассказала о причинах нападения стрелка на МФЦ в Москве

Психическая неустойчивость могла стать причиной стрельбы, которую устроил в в московском МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов. Об этом рассказала «МК» его бывшая сожительница Нина. По словам женщины, поведение мужчины серьёзно изменилось после командировки в Малайзию, однако сама она предпосылок к подобному поступку не находит.

Моё видение такое: всё, что копилось, очень повлияло на его психику, и всё сдерживаемое вырвалось наружу. Я знаю, что происходит с психикой и как это выливается, в какие моменты выливается, если, скажем так, не снять крышку с кипящего котла, — сказала женщина.

Она также поведала о том. что Глазов имел интерес к оружию и всегда носил с собой нож.

Нож всегда был при нём. <...> Но он не проявлял никогда никакой агрессии. Другого оружия при мне не было. Но он хотел приобрести травматику, — рассказала бывшая сожительница.

Ранее сам бывший офицер СВР Сергей Глазов, устроивший стрельбу в московском МФЦ, рассказал следователям о причинах нападения. По его словам, он таким образом защищался от людей, верящих в выдуманную коронавирусную инфекцию. Следствие сомневается в его адекватности и намерено направить мужчину на судебно-психиатрическую экспертизу.

7 декабря вооружённый мужчина отправился в МФЦ. Там он попросил сотрудника выдать талончик на получение нового паспорта, а когда тот напомнил о необходимости надеть медицинскую маску, застрелил его. Затем он смертельно ранил охранника, а после открыл беспорядочный огонь по посетителям центра. Когда у стрелка заклинило оружие, его обезвредил сотрудник полиции.