Создателю «Диссернета» могут дать восемь лет тюрьмы за перевод 1000 рублей Создатель «Диссернета» Заякин задержан по подозрению в финансировании экстремистской организации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналисту «Новой газеты» и сооснователю вольного сетевого сообщества «Диссернет» Андрею Заякину, задержанному в Москве 28 августа, грозит до восьми лет тюрьмы по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности), сообщает Telegram-канал Novaya Gazeta. Europe. Задержанному вменяется перевод одной тысячи рублей на счет некоммерческого фонда ФБК (СМИ, исполняющее функции иностранного агента; признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Накануне в квартире журналиста провели обыск, а сам он провел ночь в изоляторе временного содержания на Петровке. Следствие потребовало от суда выбрать в качестве меры пресечения запрет определенных действий, что суд и сделал. До 8 октября журналисту запрещено выходить из дома с 20:00 до 08:00, общаться с лицами по делу, отправлять и получать корреспонденцию, а также пользоваться телефоном и интернетом.

По вменяемой Заякину статье предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 700 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее свидетель обвинения по делу Ивана Сафронова о разглашении гостайны немецкий политолог Демури Воронин, дал показания в защиту журналиста. Следствие вменяло Сафронову передачу некой информации о деятельности российских военных в Сирии Воронину. Издание «Проект», в распоряжении которого оказались официальные документы по судебному процессу, сообщало, что следователи не обнаружили ни одного чиновника, который передавал бы журналисту секретные данные.