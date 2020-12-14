Создатели «Спутника V» ожидают роста цифр по эффективности вакцины

https://static.news.ru/photo/62a80d08-3e19-11eb-9049-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Цифры по эффективности вакцины от коронавируса «Спутник V» могут увеличиться, сообщил замдиректора НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

Очевидно, что показана высокая эффективность, но поскольку мы считали от 21 дня и включали случаи, мы также надеемся, что при увеличении сроков вакцинации 28, 35, 42 дня, наши цифры эффективности ожидаемо могут вырасти, — цитирует Логунова РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, согласно анализу данных в заключительной контрольной точке клинических исследований «Спутника V», эффективность препарата подтверждена на уровне 91,4%. Соответствующие сведения были получены через 21 день после введения первой дозы. Расчёт происходил из анализа данных добровольцев, которые получили как первую, так и вторую дозу вакцины или плацебо, в третьей, и заключительной точке исследований.

Разработчики также напомнили, что уникальность вакцины заключается в использовании двух различных аденовирусных векторов человека в качестве механизма доставки генетического материала внешней оболочки коронавируса в организм человека. Такой подход предусматривает создание более сильного и длительного иммунитета по сравнению с вакцинами, использующими один и тот же компонент для обеих доз.

В РФ в настоящее время зарегистрированы два препарата от COVID-19 — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должно быть одобрено третье вещество, созданное Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя «прививками»: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.