Создатели «Спутника V» опровергли информацию о «тупике» в переговорах с ФРГ

https://static.news.ru/photo/311b654e-b0da-11eb-b2c9-96000091f725_660.jpg Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» опровергли сообщение немецкой газеты Bild о том, что переговоры между Россией и ФРГ о поставках препарата зашли в тупик. Об этом говорится в Telegram-аккаунте вакцины.

Информация в издании Bild не соответствует действительности и является примером дезинформационной кампании, имеющей целью не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки, — приводятся в сообщении слова неназванного представителя Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что в последнее время немецкая газета опубликовала «более 15 подобных статей, атакующих вакцину «Спутник V». По словам представителя РФПИ, такие материалы основаны на некорректных фактах, которые предоставили «анонимные источники».

Переговоры с Германией о закупке вакцины продолжаются, вакцина «Спутник V» может быть поставлена в Германию уже в июне этого года и не в ущерб поставкам в другие страны, — уточняется в сообщении.

Ранее немецкая Bild со ссылкой на рабочую группу в Минздраве ФРГ сообщила, что переговоры России и Германии по вопросам поставки вакцины «Спутник V» зашли в тупик. Издание отмечает, что такая ситуация возникла из-за того, что Москва не может поставить необходимое количество препарата в нужные сроки.