Создатели «КовиВака» назвали его эффективность против «омикрона»

Эффективность вакцины от коронавируса «КовиВак» против заражения штаммом «омикрон» составляет 62%, заявил директор центра им. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов, передаёт «Интерфакс». Однако он отметил, что это предварительные данные, основанные на собственных исследованиях института.

Наши исследования показали, что действительно, эффективность снижается, это порядка на сегодняшний день 62%, по нашим данным, но это, ещё раз говорю, предварительные данные, — сказал Ишмухаметов.

Он добавил, что в центре проводятся клинические исследования вакцины для детей, они завершатся летом 2022 года. По словам вирусолога, после этого препарат испытают на несовершеннолетних в возрасте от 6 до 11 лет и от 12 до 17 лет.

Эксперт также рассказал об исследованиях на животных комбинации в одной вакцине штаммов коронавируса и гриппа. По его словам, исследования показали, что такая комбинация будет иметь положительный эффект в отношении обеих инфекций.

Ранее сообщалось, что Минздрав выдал разрешение на проведение III фазы клинических исследований вакцины «КовиВак» с участием детей. В исследованиях планируется участие 1050 добровольцев.