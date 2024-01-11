Создатели «Хищника» раскритиковали отечественные запчасти Создатели «Хищника»: отечественные запчасти приходится дорабатывать

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В снегоболотоходе «Хищник» в основном используются отечественные запчасти, но их приходится дорабатывать, рассказал замдиректора по обеспечению запчастей Дмитрий Васильев. В разговоре с НСН он подчеркнул, что они имеют свойство «очень много ломаться». Васильев отметил, что качество вездехода хотелось бы повысить, но для этого нужны качественные российские запчасти.

От Пескова прозвучало, что качество вездехода надо увеличивать... Но смысл в том, что наши запчасти имеют свойство очень много ломаться. Вопросов нет, мы хотели бы повысить качество, но мы берем те же запчасти, ГАЗ, ВАЗ, которые производят наши российские заводы. Качество хромает, у нас один «АвтоВАЗ» и то до сих пор напильником дорабатывается, — высказался Васильев.

Он уточнил, что в «Хищнике» используется японский двигатель. Это связано с тем, что пока импортозаместить его не удалось. Российские аналоги не обладают необходимой мощностью и слишком тяжелые для снегоболотохода. Васильев добавил, что отечественные двигатели также не подходят из-за сложной топливной системы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что получил не самые лучшие впечатления от езды на отечественном снегоболотоходе «Хищник». Представитель Кремля отметил, что производителям стоит «довести машину до ума».

Позже директор выпускающего предприятия, где производится «Хищник», Максим Мезенин отметил, что замечания Пескова будут учтены. Он подчеркнул, что над качеством вездехода постоянно работают специалисты.