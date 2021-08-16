Создатель самолётов Ил-76 и Ил-78 умер в Москве

В Москве на шестидесятом году жизни скончался главный конструктор самолётов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов. Об этом сообщила «Ил» (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»).

Там уточнили, что авиаконструктор ушёл из жизни 16 августа после тяжёлой болезни.

Всю свою трудовую деятельность он посвятил работе в ОКБ Ильюшина, — говорится в сообщение.

Юрасов начал карьеру в 1981 году, пройдя путь от техника до главного конструктора. Он руководил работами по модернизации самолётов Ил-76 и Ил-78 для ВКС России и гражданской авиации. Кроме того, он участвовал в подготовке и проведении лётных испытаний самолётов Ил-96—300, Ил-114, Ил-103, Ил-76МД, Ил-96МО/Т.

Ранее сообщалось, что эксперты издания Air Force Magazine заподозрили в плагиате создателей российского лёгкого тактического самолёта Су-75, известного как Сheckmate («Шах и мат»). Они обратили внимание на то, что в конструкции нового Су присутствуют два наклонных элевона — аэродинамических органа управления самолётом, используемых вместо стандартного оперения стабилизаторов и рулей высоты. По словам экспертов, такой особенностью обладают только экспериментальный самолёт X-32 компании Boeing и прототип американского истребителя пятого поколения YF-23.