Создатель «Ну, погоди!» назвал чудовищным новый образ Волка

https://static.news.ru/photo/c6e6d540-f744-11ea-8990-fa163e074e61_660.jpg Фото: Телеграм-канал «Подъем»

Писатель и один из сценаристов мультфильма «Ну, погоди!» Феликс Кандель предложил «Союзмультфильму» создать своих персонажей и «играть с ними» сколько угодно. Современный мультсериал по мотивам легендарного мультфильма он уже назвал чудовищным.

Я не понимаю этого, по-моему, это чудовищно. С самого первого сценария, который, кстати, у меня есть, были заложены образы Волка, Зайца и другие образы. Это наше, это мы втроём придумали и название, и героев. Оставьте это, придумайте своих персонажей и играйте с ними сколько хотите, — сообщил изданию «Подъём» Кандель.

Он также добавил, что «Союзмультфильм» решил «откупиться» от него, Александра Курляндского и сына Аркадия Хайта «какой-то крохотной суммой», забрав авторские права на «Ну, погоди!» навечно.

Ту сумму, которую они мне предлагают, я бы им заплатил из своих денег, только чтобы они не делали ничего. Мы отказываемся подписывать договор этот: он абсолютно кабальный и унизительный, — заявил сценарист.

По поводу обновлённого «Простоквашино» он сказал, что некоторые шутки оттуда больше подходят «комикам Петросяна». В пример он привёл эпизод, в котором Матроскин читает для женщины-шекспироведа: «Доить или не доить — вот, в чём вопрос».

Я любил книгу Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот». Это книга, где ребёнку был дан покой. Вы знаете, её читали, в том числе сам Эдик, для детей с расстройствами, и она их утешала. Потому что для них было место в этой книге, где их никто не трогал и где они жили, как хотели, — подчеркнул Кандель.

Как писал NEWS.ru, в новых сериях мультфильма «Ну, погоди!» персонаж Волк будет разговаривать голосом российского актёра и участника телепроекта Comedy Club Гарика Харламова. Первая серия мультфильма увидит свет до конца 2020 года. Генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская рассказала, что финальный образ Волка был утверждён, его выбрали из более 50 версий, предложенных художниками проекта. По словам Осетинской, в новых сериях мультфильма Волк предстанет узнаваемым обаятельным хулиганом, однако без вредных привычек и в новом, более современном наряде. Работа над новыми сериями мультфильма «Ну, погоди!» началась в 2020 году, он будет снят с использованием технологи 3D, в нём появятся новые персонажи. Создатели не позиционируют эти выпуски как продолжение классического мультфильма. Всего запланировано выпустить 52 новые серии «Ну, погоди!».