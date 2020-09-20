Создатель «Новичка» отреагировал на извинения Мирзаянова перед Навальным

https://static.news.ru/photo/fc6a44ec-fb16-11ea-92ee-fa163e074e61_660.jpg Леонид Ринк Фото: Андрей Веселов/РИА Новости

Проживающий в США химик Вил Мирзаянов не входил в группу разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок» и не может судить о воздействии боевого вещества на организм человека. Об этом заявил один из разработчиков яда Леонид Ринк.

Ранее Мирзаянов извинился перед Алексеем Навальным. Он заявил, что описываемые российским оппозиционером симптомы похожи на симптомы отравления «Новичком».

Он не имеет никакого отношения ни к биохимии, ни к чему. Обычный хроматографист. Он не в нашей группе, он занимался контролем стоков, то, что с предприятия выливается или в трубы улетает. Он к созданию «Новичка» никакого отношения не имеет, — сказал Ринк РИА Новости.

По его словам, в связи с этим Мирзаянов не может знать симптомов отравления «Новичком».

Он может представлять структуры какие-то, но не биологическое действие, — сказал Ринк.

По словам собеседника агентства, Мирзаянов может делать свои заявления, выполняя чей-то заказ. По словам Ринка, симптомы отравления Навального и сам факт того, что он выжил, противоречат применению отравляющего вещества «Новичок».

В 90-е годы Леонид Ринк продавал «Новичок» бандитам. Это стало известно в ходе расследования убийства банкира Ивана Кивелиди. На заседании суда Ринк давал показания как свидетель. Как сообщала «Новая газета», на процессе Ринк признавался, что изготовил и продал дозу яда за 1500 долларов лицам, подозреваемым в причастности к убийству Кивелиди. В итоге химик был осуждён лишь на один год условно за превышение должностных полномочий.

Накануне Вил Мирзаянов в эфире «Дождя» рассказал , что в 1993 году он лично общался с пережившим отравление «Новичком» человеком, который рассказал ему о своих симптомах. По словам химика, они схожи с теми, о которых Навальный рассказал в соцсети. Например, затруднения оппозиционера при попытке написать слова связаны с проблемами передачи сигналов от мозга к органам, так как молекулы «Новичка» препятствуют расщеплению белка, отвечающего за передачу таких сигналов.

20 августа 44-летний Алексей Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского оппозиционера стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Теперь международное сообщество требует расследования случившегося от властей России: вещества из группы «Новичок» подпадают под Конвенцию по запрещению химоружия. В Кремле требуют от Берлина предоставления проб Навального, заявляя, что при обследовании в РФ ядов в его организме обнаружено не было. Германия отказывается передавать биоматериалы из-за несогласия на это самого пациента.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 15 сентября вышел первый пост в Instagram от его имени. Он сообщил, что «почти ничего не умеет», но накануне смог «сам дышать». 19 сентября в аккаунте соцсети появилось фото Навального на лестнице. В кадре он стоит один, опираясь на перила. Снимок сопровождается рассказом о восстановлении. По словам оппозиционера, ещё недавно он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать («в каком месте головы возникают слова»), хотя и осознавал происходящее. Сейчас у него дрожат ноги при ходьбе, зато он понимает назначение предметов и порядок взаимодействия с ними, писал NEWS.ru.