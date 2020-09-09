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Создатель «Новичка» назвал чушью новые данные об отравлении Навального

21:37, 09 сентября 2020

Данные о якобы отравлении Алексея Навального новой разновидностью «Новичка» не могут быть правдивыми, так как не было симптомов отравления этим веществом. Об этом заявил один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк.

Чушь собачья абсолютно. Все варианты «Новичков» знаю. Никакого отношения это заявление не имеет к механизму действия, к тому, что должны появиться симптомы. Их нет. Хоть раздавись. Что хочешь говори, а симптомов нет. Ничего нельзя сделать. Смерти нет. Забудьте о «Новичке», — сообщил РИА Новости Ринк.
 

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