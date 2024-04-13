Создатель «Крестного отца» потерял жену AP: в Калифорнии умерла супруга режиссера Фрэнсиса Форда Копполы

Фото: James Colburn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фрэнсиса Форда Коппола с супругой Элинор

Супруга известного режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, создавшего кинотрилогию «Крестный отец», Элинор ушла из жизни, сообщает Associated Press со ссылкой на семью. Женщине было 88 лет.

Коппола скончалась в пятницу [12 апреля] в окружении семьи у себя дома в Резерфорде, Калифорния. Причина смерти не называется, — пишет AP.

Элинор Коппола также была режисером. Она занималась созданием документальных фильмов, в том числе о работе своего супруга. Так, она создала картину «Сердца тьмы: Апокалипсис кинематографиста» про съемки киноленты ее мужа «Апокалипсис сегодня». Кроме того, она сняла два художественных фильма «Париж подождет» и «Любовь, любовь, любовь».

Ранее стало известно, что голливудский актер и звезда американского футбола О. Джей Симпсон ушел из жизни в возрасте 76 лет. Последние годы мужчина боролся с раком. Он умер в окружении своих детей и внуков, уточнили родственники актера.

О. Джей Симпсон наиболее известен как выдающийся спортсмен. После окончания карьеры в американском футболе он начал сниматься в рекламе и фильмах. Популярность ему принесла роль детектива Нортберга в трилогии «Голый пистолет». Также известно, что он пробовал себя в кастинге на роль Терминатора.